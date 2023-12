Tekken 8: Weiterer Charakter enthüllt

Bandai Namco hat einen weiteren Charakter für "Tekken 8" enthüllt. Einen begleitenden Trailer hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier machen wir Bekanntschaft mit Sergei Dragunov aus "Tekken 8". Er war erstmals in "Tekken 5: Dark Resurrection" als einer der beiden neuen Charaktere zu sehen. Dragunov ist ein Mitglied der Spezialeinheit Spetsnaz, welche ihn wegen seiner überwältigenden Kampfkraft und seiner undurchschaubaren Persönlichkeit "Weisser Engel des Todes" nannte.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erscheint am 26. Januar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.