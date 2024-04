Weiterer Patch für Tekken 8

Bandai Namco hat "Tekken 8" mit einem neuen Patch versorgt. Hier sind wir inzwischen bei Version 1.03.02 angekommen.

Besagter Patch für "Tekken 8" optimiert hauptsächlich die Spielbalance des Prüglers. Was genau geändert wurde, finden wir an dieser Stelle aufgeschlüsselt. Der nächste Patch sollte erfahrungsgemäss bald folgen.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.