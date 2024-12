Tekken 8: Winter-Update & zweite Season angekündigt

Bandai Namco hat ein Winter-Update und eine zweite Season für "Tekken 8" in Aussicht gestellt. Folglich dürfte uns in dem Prügler so schnell nicht langweilig werden.

Ein Trailer zeigt gleichzeitig schonmal über drei Minuten lang in flotten Sequenzen, auf was wir uns inhaltlich freuen dürfen. So wird das Winter-Update etwa einen neuen Foto-Modus hinzufügen. Die zweite Season nimmt dagegen unter anderem Optimierungen an der Spielbalance vor. Der letzte Charakter des Year 1 Pass wird übrigens noch im Rahmen der Game Awards in dieser Woche enthüllt.

"Tekken 8" setzt direkt nach dem grausamen Kampf, welcher in Heihachi Mishimas Niederlage endete, an. Doch der Fokus ist nun ein anderer, denn jetzt kann nur noch Jin Kazama seinen Vater, Kazuya Mishima, aufhalten, bevor er die Weltherrschaft an sich reisst.

"Tekken 8" erschien am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.