Tekken 8: World Tour Champion gekürt

Bandai Namco Entertainment Europe hat die Tekken World Tour Global Finals 2024 in Tokio, Japan, gefeiert, bei denen es Varrel | Rangchu gelang, sich in einem intensiven Finale gegen Falcons | Atif Butt durchzusetzen. Gleichzeitig wurden die Tekken World Tour 2025, ein neues Update und die Pläne für Season 2 von "Tekken 8" vorgestellt, die im Frühling beginnt. In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember wird der letzte DLC-Charakter für Season 1 während der The Game Awards enthüllt.

Das neue Update in "Tekken 8" bringt Features wie einen verbesserten Foto-Modus und eine Suchfunktion ins Spiel, über die andere Spielende per Tekken-ID zu finden sind. Zusätzlich werden Bonuslevel zum Tekken Fight Pass hinzugefügt, die mehr Belohnungen und Herausforderungen bieten.

Weitere Details zur Tekken World Tour 2025 werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Alle Informationen zu Tour-Partnern, Event-Daten, Anmeldungen und mehr gibt es hier: tekkenworldtour.com

"Tekken 8" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.