Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights im Opening Movie

Reef Entertainment gab heute bekannt, dass der Eröffnungsfilm-Trailer für die kommende Otome-Veröffentlichung, "Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights", jetzt verfügbar ist. Mit diesem brandneuen Trailer lernt ihr die Prinzessin, Cecilia, und ihre neu ernannte königliche Garde kennen.

In der Welt von Temirana werden der Status und die Beschäftigung eines Menschen durch den Monat seiner Geburt bestimmt. Im östlichen Königreich wurde die dritte Prinzessin geboren: ein Baby mit einem Muttermal auf der Stirn.

Dieses Kind wurde gerüchteweise als "Verfluchte Prinzessin" bezeichnet und war gezwungen, in einem Haus weit entfernt von ihrer Familie, abseits des Schlosses, zu leben.

Doch die Dinge werden sich ändern...

Mit den neuesten Website-Updates könnt ihr ausserdem mehr über die Titelmusik und die Nebencharaktere des Spiels erfahren – einschliesslich der mysteriösen Kreatur Benetti Astella!

"Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights" Das Spiel wird 2026 physisch und digital in Grossbritannien und Europa für Nintendo Switch erscheinen.