Tempest Rising im Accolades-Trailer

Heute veröffentlichen das Publishing-Label 3D Realms von Saber Interactive und Knights Peak in Zusammenarbeit mit Entwickler Slipgate Ironworks ein brandneues Entwickler-Tagebuch zu "Tempest Rising", dem nostalgisch angehauchten Echtzeitstrategiespiel, das dem Genre neues Leben einhaucht. Seit dem Release am 17. April hat "Tempest Rising" breite Anerkennung für sein klassisches RTS-Gameplay, moderne technische Verbesserungen und eine packende Alternativwelt-Kampagne erhalten.

Ihr könnt jetzt die vollständige vierteilige Doku-Reihe sehen, in der das Team zeigt, wie Retro-Spielmechaniken mit moderner Technologie kombiniert wurden – und euch im neuen Accolades-Trailer vom gefeierten Release überzeugen.

In den Wochen vor dem Release hat Slipgate Ironworks die Doku-Serie "Beyond the Battlefield" gestartet, die Einblicke in verschiedene Entwicklungsbereiche gibt. Die ersten drei Episoden beleuchten die Ursprünge des Spiels, stellen die einzigartigen Fraktionen vor und tauchen in den von RTS-Legende Frank Klepacki komponierten Soundtrack ein. Heute erscheint die vierte und letzte Folge. Darin zeigt das Team, wie seine Ideen ins Gameplay eingeflossen sind, Community-Feedback die Entwicklung beeinflusst hat und das Balancing des Multiplayers umgesetzt wurde.

Am 24. April wurde das erste grosse Update für "Tempest Rising" veröffentlicht, das Ranglistenmatches und globale Bestenlisten eingeführt hat. In Kürze folgen weitere Features wie der Spectator-Modus, Party-Queueing und die aus der Kampagne bekannten Veti als dritte spielbare Fraktion.