Tempest Rising: Extended Launch-Trailer

"Tempest Rising", das moderne Echtzeitstrategiespiel von Slipgate Ironworks, ist am 17. April offiziell auf Steam erschienen. Heute erscheint ein spezieller, erweiterter Trailer zum Launch des Spiels sowie ein kompetitives Multiplayer-Update mit Ranglistenspielen und Bestenlisten, die dem klassischen RTS-Erlebnis noch mehr Tiefe verleihen.

Der Launch war nur der Anfang für "Tempest Rising". Heute erscheint das erste Update auf Steam, das Ranglistenspiele im Mehrspielermodus sowie Bestenlisten einführt. Weitere Inhalte sind bereits in Arbeit, darunter die Möglichkeit, sich mit Freunden in Warteschlangen einzureihen, ein Spectator-Modus, neue Optionen für Skirmish-Partien und die Veti – eine dritte spielbare Fraktion, die bisher nur in der Kampagne zu sehen war.

