Was ist Tempest Rising?

Zwei Wochen vor dem offiziellen Launch veröffentlichen Saber Interactives Label 3D Realms, Knights Peak und Entwickler Slipgate Ironworks ein vierminütiges Crashkurs-Video für ihr RTS-Game "Tempest Rising".

Der Trailer stellt zentrale Story-Elemente, Single- und Multiplayer-Spielmodi, die wichtigsten Gameplay-Mechaniken sowie die sich gegenüberstehenden Fraktionen vor.

"Tempest Rising" entführt euch in ein vom Krieg gezeichnetes Jahr 1997 – in einer alternativen Zeitlinie, in der die Kuba-Krise in einer nuklearen Katastrophe endete. In den Trümmern dieser Welt breitet sich eine seltsame, rote, elektrische Ranke namens "Tempest" über den Planeten aus und verändert den Lauf der Geschichte. Dabei wird eine uralte, längst vergessene Rasse namens Veti wiedererweckt.