Tempest Rising: Release-Termin steht fest

Auf der PC Gaming Show haben Saber Interactives Label 3D Realms und Knights Peak Interactive den Release-Termin von "Tempest Rising" bekanntgegeben. Das mit Spannung erwartete Echtzeit-Strategiespiel erscheint offiziell am 24. April 2025 auf PC. Der von den RTS-Klassikern der 90er und 2000er Jahre inspirierte Titel wartet mit tiefgehenden Basenbau-Mechaniken, Ressourcenmanagement und anspruchsvollen Taktikschlachten zwischen einzigartigen Fraktionen im Einzel- und Mehrspielermodus auf.

"Tempest Rising" versetzt euch in ein vom Kampf gezeichnetes 1997 einer alternativen Zeitlinie, in der die Kubakrise zu einem Atomkrieg eskaliert ist. In Folge des Krieges breitete sich eine seltsame, rote, elektrische Ranke über den Planeten aus. Dieses als "Tempest" bekannte Phänomen veränderte den Lauf der Geschichte. Eine uralte Spezies, die sogenannten Veti, erwachten dadurch aus ihrem Schlummer.

In zwei epischen Kampagnen erzählt "Tempest Rising" die Geschichte zweier einzigartiger Fraktionen, die beide tiefgründige und belohnende Spielmechaniken bieten. Geschicktes Agieren und die richtige Strategie sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Die integrierten Anpassungsoptionen, ermöglichen es, Herausforderungen individuell zu meistern. Für den passenden Sound sorgt dabei der legendäre "Command & Conquer"-Komponist Frank Klepacki.