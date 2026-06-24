Tencent: Ausstieg bei einigen japanischen Entwicklern?

Laut aktuellen Gerüchten plant Tencent den Ausstieg bei einigen japanischen Entwicklern. Wir fassen zusammen, was bisher dazu bekannt ist.

Der Wirtschaftsdienst Blomberg hat bereits ausführlich darüber berichtet. Zu den von einem eventuellen Ausstieg Tencents betroffenen Firmen soll demnach auch "Story of Seasons"- und "Rune Factory"-Macher Marvelous gehören. Die Überlegungen sind dabei Teil einer umfassenden Neubewertung des weltweiten Beteiligungsportfolios.

So analysiert Tencent momentan viele Minderheitsbeteiligungen und erwägt in machen Fällen sogar Verkäufe an die bisherigen Managementteams, selbst wenn dadurch Verluste entstehen. Als mögliche Gründe gelten ausbleibende Synergien und veränderte Prioritäten innerhalb des Konzerns. Tencent reagiert damit auf die anhaltende Schwäche des Spielemarktes und die hohen Investitionen, welche im Wettbewerb um Künstliche Intelligenz erforderlich sind.

Nicht davon betroffen sind Beteiligungen an bekannten Studios wie etwa PlatinumGames oder FromSoftware und dessen Mutterkonzern Kadokawa. Tencent betont in einer ersten Stellungnahme, dass Videospiele immer noch ein Kerngeschäft sind und man langfristig am japanischen Markt festhalten will.