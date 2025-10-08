Tenebrea angekündigt

Der spanische Entwickler Bowl of Tentacles stellt uns "Tenebrea" für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es auch zu sehen.

Bei "Tenebrea" handelt es sich um ein psychologisches Horrorspiel aus der Ego-Perspektive, welches in einem Studentenwohnheim in Valencia, Spanien, angesiedelt und von wahren Begebenheiten inspiriert ist. Seit Jahren berichten Menschen, die dort gelebt und gearbeitet haben, von seltsamen Begegnungen und Schatten, die sich in den Fluren bewegen, bis hin zu Gegenständen, die sich von selbst verschieben, von lauten Geräuschen bis hin zu Erscheinungen, die zu real waren, um sie zu ignorieren. Besagte Ereignisse bilden die Grundlage für die Geschichte, die wir beim Erkunden des Wohnheims aufdecken werden.

Wir spielen darin Laura, eine Studentin, die sich den Geheimnissen des Gebäudes stellen muss. Ihr Handy ist unuser wichtigstes Werkzeug: Mit seiner Taschenlampe können wir uns nämlich im Dunkeln fortbewegen, während der EMF-Detektor paranormale Aktivitäten wie etwa Stimmen, Flüstern und furchterregende Präsenzen aufspürt. Erkundung ist dabei der Schlüssel zum Erfolg: Jeder Raum verbirgt Details, die uns der Wahrheit näherbringen, während uns Rätsel und paranormale Begegnungen an unsere Grenzen bringen.

"Tenebrea" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.