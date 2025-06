ROAR GAMES zeigt Tenet of the Spark

ROAR GAMES hat für die Future Games Show einen ausführlichen Einblick in "Tenet of the Spark" gegeben. Das Beat 'em Up erinnert stellenweise an die blitzschnellen Kung-Fu-Kämpfe von "Sifu" und glänzt mit einem besonderen System. So können wir in dem, für das verhältnismässig kleine Studio, ambitionierten Titel zwischen drei Epochen wechseln. Das Spiel wird unter anderem die Fragen klären, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die drei unterschiedlichen Charaktere stehen. Neben dem PC sollen auch PlayStation 5 und Xbox Series bedient werden.

Über Tenet of the Spark

"Eine Geschichte der Wiedergutmachung

Will, der die Gabe des Funkens besitzt, kehrt in seine Heimatstadt zurück, um sich mit den Menschen, die er zurückgelassen hat, zu versöhnen und sich selbst zu finden. Einst war er Profiboxer, doch nach einem tragischen Vorfall im Ring, der nicht nur sein Leben, sondern auch das anderer Menschen in der Stadt zerstörte, lief er davon. Einige wollen sich rächen, andere sehen eine Möglichkeit, ihn für ihre eigenen Zwecke zu nutzen.

Zwischen den Welten wechseln

Mit dem Funken sieht Will die Welt nicht nur wie ein Wikinger oder Azteke, sondern er interagiert auch auf ganz andere Weise mit ihr. Wo rohe Kraft für Will nicht ausreicht, dominiert der Wikinger einfach. Wo Will sich nicht durchschleichen kann, kann es der Azteke. Der Wechsel zwischen den beiden hilft Will, die Geheimnisse der Stadt zu lüften und uralte Rätsel zu lösen – und wenn es zum Kampf kommt, kann er sich auf die Kraft des Wikingers oder die Geschicklichkeit des Azteken verlassen.

Kampf als Puzzle

Will steht verschiedenen Feinden in der Gegenwart und tödlichen Clans in den Welten der Wikinger und Azteken gegenüber. Der Funke lässt ihn den Kampf als Rätsel angehen: Will nutzt seine Boxkünste für intensive Zweikämpfe, der Wikinger zerschlägt Menschenmengen mit seinem Hammer, und der Azteke schlägt mit seinem Bumerang mit tödlicher Präzision zu. Jede Begegnung erfordert den Einsatz aller Fähigkeiten der Charaktere, aber einige Gegner sind so mächtig, dass sie Wills Funken mit ihren eigenen Regeln herausfordern.

Unterschiedliche Perspektiven

Von den mit Graffiti übersäten Strassen und kriminellen Gassen in Wills Heimatstadt bis hin zu den schneebedeckten Bergen der Wikinger und den mystischen Katakomben der Azteken. Diese Welten sind mehr als nur ein Abbild der Realität: Jede hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Charaktere, Konflikte und Geheimnisse. Nur wenn er den Wikingern und Azteken folgt, kann Will die Wahrheit über sich selbst erfahren. Aber es besteht immer die Gefahr, dass er sich in den Visionen verliert und nicht mehr zurückkehrt.

Interaktion mit der Umwelt

Die Kampfarenen in den Welten der einzelnen Helden ermöglichen es dem Spieler, auf unterschiedliche Weise mit seiner Umgebung zu interagieren. In der Welt der Wikinger kann man Gegenstände werfen oder schieben, während man in der Welt der Azteken Höhe oder Entfernung zu seinem Vorteil nutzen kann. Wenn man die Eigenschaften der Umgebung kombiniert, hat man im Kampf die Oberhand.

Erkundung und Rätsel

Folge Wills Reise, während er das Geheimnis des Funkens erforscht, tauche ein in Wikinger- und Azteken-Rückblenden, um lokale Rätsel zu lösen und neue Fähigkeiten für jeden Charakter freizuschalten. Meistere ihre Fähigkeiten und entdecke die besten Kombinationen, um im Spiel voranzukommen."