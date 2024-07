Tentacular: Konstenlose Island Builder - Erweiterung

Der Entwickler Firepunchd Games und der Publisher Devolver Digital haben ihre ziemlich kreativen Kräfte gebündelt und ihr geliebtes VR-Spiel "Tentacular" noch tentastischer gemacht. Ja, das ist ein Wort. Also nicht wirklich. Aber das geht schon ok so.

Die umfangreiche und kostenlose "Island Builder"-Erweiterung liefert für das charmantes VR-Tentakelspiel von Firepunchd mehr als zwei Stunden Nebenmissionen und die Möglichkeit, eigene Inseln aus Tentakeln zu erschaffen - und ja, es ermöglicht auch ZERSTÖRUNG!

"Luca und ich von Firepunchd Games waren von der überwältigend positiven Resonanz auf Tentacular so inspiriert, dass wir allen Spielern unsere Anerkennung aussprechen wollten. Wir sind gespannt, was die Spieler mit den neuen mächtigen Werkzeugen, die wir eingeführt haben, erschaffen werden!"

Entwickler Simon Cubasch