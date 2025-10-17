Terminator 2D: No Fate: Frischer Gameplay-Trailer

Reef Entertainment und Bitmap Bureau versorgen uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Terminator 2D: No Fate". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Gameplay-Trailer zu "Terminator 2D: No Fate" trägt dabei den Titel "No Fate Decision". Er zeigt uns über zweieinhalb Minuten lang, was von dem Titel inhaltlich, konzeptionell und spielerisch zu erwarten ist. Dabei werden uns einige packende Sequenzen geboten, die Lust auf mehr machen und gleichzeitig nicht nur Actionfans gefallen dürften.

Im Juni bekamen wir zuletzt Gameplay "Terminator 2D: No Fate" zu sehen (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Danach wurde der Release des Spiels gleich zweimal verschoben.

"Terminator 2D: No Fate" erscheint am 26. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.