Gameplay zu Terminator 2D: No Fate präsentiert

Zu dem früher dieses Jahres angekündigten "Terminator 2D: No Fate" hat IGN Gameplay gezeigt. Kommentiert von Lead Designer Mike Tucker können wir uns einen Eindruck von John Connors Kampf gegen Skynet verschaffen:

In "Terminator 2D: No Fate" werden wir neben John Connor auch Sarah Connor steuern können. Auch ist ein Kampf aus Perspektive von "Arnold Schwarzenegger" (T-800) zu sehen. Wie die letzte Sequenz des Videos zeigt, bekommt auch der T-1000 seinen Auftritt.

Als Gameplay mit John Connor erwarten uns überwiegend Laufen und Schiessen ergänzt durch Bomben, Ausweichrollen und der Möglichkeit, an bestimmten Stellen in Deckung zu gehen. Anders als John in der Zukunft wird Sarah Connor in den 1990er-Jahren kämpfen, wobei sie statt der Bomben eine Nahkampf-Attacke in ihrem Arsenal hat sowie der Möglichkeit, über dem Boden zu gleiten. Als Abwechselung sorgen Abschnitte mit verschiedenen Fahrzeugen oder ein Faustkampf in der berühmten Biker Bar.

Als Inspiration für "Terminator 2D: No Fate" dienten Klassiker wie "Contra", "Rolling Thunder", "Shinobi", "ESWAT", "Elevator Action Returns" und "Metal Slug".