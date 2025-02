Terminator 2D: No Fate angekündigt

Publisher Reef Entertainment und Entwickler Bitmap Bureau stellen uns "Terminator 2D: No Fate" vor. Einen ersten Trailer bekommen wir gleichzeitig auch gezeigt.

Hier wird uns "Terminator 2D: No Fate" fast eineinhalb Minuten lang in flotten Sequenzen vorgestellt. Dabei packt der Titel unter anderem seinen ganzen Pixelcharme aus.

Bei "Terminator 2D: No Fate" handelt es sich um ein Arcade-Actionspiel, das auf dem Film "Terminator 2: Judgment Day" basiert und inhaltlich klassische Szenen mit neuen Inhalten verbindet. Wir schlüpfen dabei in die Rollen von Sarah Connor, dem T-800 und John Connor, um gegen Skynet zu kämpfen und den T-1000 am Ende aufzuhalten.

"Terminator 2D: No Fate" erscheint am 5. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.