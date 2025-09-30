Terminator 2D: No Fate erneut verschoben

Eigentlich sollte "Terminator 2D: No Fate" nach einer Verschiebung im Juli nun wirklich am 31. Oktober veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Reef Entertainment und Bitmap Bureau jetzt bekanntgegeben haben.

Neuer Releasetermin für "Terminator 2D: No Fate" ist demnach der 26. November. Das offizielle Statement von Reed Entertainment zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir möchten euch eine wichtige Neuigkeit zur Veröffentlichung von Terminator 2D: NO FATE mitteilen. Das Spiel wird nun am 26. November 2025 erscheinen. Diese Änderung ist auf die anhaltenden globalen Handels- und Zolländerungen zurückzuführen, die den Versand der Komponenten für unsere Day One- und Collector's Editions verzögert haben. Da wir uns verpflichtet haben, alle Editionen gleichzeitig zu veröffentlichen, gilt dieses neue Datum sowohl für die physischen als auch für die digitalen Veröffentlichungen weltweit. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und entschuldigen uns für diese weitere Verzögerung. Das Team arbeitet hart daran, dass sich das Warten für Sie lohnt, und wir können es kaum erwarten, Terminator 2D: NO FATE im November mit Ihnen allen zu teilen."

"Terminator 2D: No Fate" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.