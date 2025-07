Terminator 2D: No Fate verschoben

Reef Entertainment und Bitmap Bureau geben bekannt, dass sich der Release von "Terminator 2D: No Fate" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte der Titel am 5. September erscheinen.

Neuer Releasetermin für "Terminator 2D: No Fate" ist demnach der 31. Oktober. Als hauptsächlicher Grund dafür wird zusätzlich benötigte Zeit zur Fertigstellung der physischen Version genannt. Praktischerweise kann man somit aber natürlich auch noch am Spiel selbst schrauben.

Bei "Terminator 2D: No Fate" handelt es sich um ein Arcade-Actionspiel, das auf dem Film "Terminator 2: Judgment Day" basiert und inhaltlich klassische Szenen mit neuen Inhalten verbindet. Wir schlüpfen dabei in die Rollen von Sarah Connor, dem T-800 und John Connor, um gegen Skynet zu kämpfen und den T-1000 am Ende aufzuhalten.

"Terminator 2D: No Fate" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.