Terminator 2D: No Fate zum dritten Mal verschoben

Reef Entertainment und Bitmap Bureau haben "Terminator 2D: No Fate" mittlerweile zum, dritten Mal verschoben. Eine offizielle Begründung dafür liegt schon vor.

Demnach verschiebt sich "Terminator 2D: No Fate" nun vom 26. November auf den 12. Dezember. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Wir wissen, dass Sie länger als erwartet auf die Veröffentlichung von Terminator 2D: NO FATE gewartet haben, und wir schätzen Ihre Geduld und Unterstützung während dieser Zeit sehr. Die physischen Komponenten für alle Editionen sind nun endlich eingetroffen, nachdem es zu Verzögerungen gekommen war, die uns von unserem ursprünglichen Zeitplan abgebracht haben. Nun müssen wir jedoch die physischen Editionen zusammenstellen, wofür wir etwas Zeit benötigen. Aus diesem Grund verschieben wir den Veröffentlichungstermin von Terminator 2D: NO FATE für alle physischen und digitalen Versionen des Spiels auf den 12. Dezember 2025. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die wiederholten Verzögerungen. Wir nehmen Ihre Geduld nicht als selbstverständlich hin und möchten unsere Community niemals enttäuschen. Unser Ziel war es immer, Ihnen das Spiel zu liefern, das Sie verdienen, und wir sind fast am Ziel."

"Terminator 2D: No Fate" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.