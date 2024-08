Terminator: Survivors auf 2025 verschoben

NACON gab bekannt, dass die ursprünglich für den 24. Oktober 2024 geplante Early Access-Veröffentlichung von "Terminator: Survivors" für PC auf das Jahr 2025 verschoben wird. Die Entwicklungsteams möchten mehr Zeit investieren, um eine post-apokalyptische Welt zu schaffen, die dem Franchise gerecht wird und ein Erlebnis zu bieten, das die Erwartungen der Fans vollkommen erfüllt.

„"Diese Verschiebung des Veröffentlichungstermins war eine schwierige Entscheidung. Wir werden diese zusätzliche Zeit nutzen um sicherzustellen, dass unsere Vision der post-apokalyptischen Welt von Terminator das erwartete Qualitätsniveau erreicht. Im Namen des Teams von NACON Studio Milan möchte ich allen Spielern und Fans des Franchise für ihre begeisterten Reaktionen auf Terminator: Survivors danken. Wir sind äusserst stolz darauf an einem so ikonischen Franchise wie Terminator zu arbeiten und freuen uns, bald mehr davon zeigen zu können. Vielen Dank für die Unterstützung. We will be back.“