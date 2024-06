Terminator: Survivors: Behind the Scenes-Trailer

Nacon veröffentlicht einen neuen Trailer zu "Terminator: Survivors", dem ersten Open-World-Survival-Spiel der Reihe, das in den Ruinen der Zivilisation nach dem Tag der Abrechnung spielt. Der Survival-Aspekt, der im Franchise bisher noch nicht angeboten wurde, gibt allen die Möglichkeit, die "Terminator"-Welt aus einer völlig neuen Perspektive zu entdecken oder wiederzuentdecken.

"Terminator: Survivors" ist ein Open-World-Survival-Spiel, das in der Welt des berühmten Science-Fiction-Franchises "Terminator" spielt, die 1984 von James Cameron und Gale Anne Hurd entwickelt wurde. In dieser originellen Geschichte, die nach dem zweiten Film spielt, schlüpfen Spieler in die Rolle eines Überlebenden nach dem Tag der Abrechnung, der sich in dieser postapokalyptischen Welt einer Vielzahl von Gefahren stellen muss.

"Terminator: Survivors" wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.