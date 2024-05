Frische Infos zu Terminator: Survivors

Nacon hat neue Informationen zu "Terminator: Survivors" ins Netz gestellt. Diese betreffen unter anderem die verwendete Engine und die einzelnen Spielmodi.

So verrät ein umfangreicher FAQ etwa, dass "Terminator: Survivors" auf der Unreal Engine 5 läuft. Zudem ist ein Single-Player-Modus enthalten, der offline spielbar ist. Desweiteren ist ein Koop-Modus für bis zu drei Spieler angedacht, aber PvP-Modi sind nicht geplant.

"Terminator: Survivors" wurde von NACON Studio Milan entwickelt und ist ein Open-World-Survival-Spiel, das in der Welt des berühmten Sci-Fi-Franchise Terminator angesiedelt ist, das 1984 von James Cameron und Gale Anne Hurd entwickelt wurde und zu Studiocanal gehört. In dieser originellen Geschichte, die nach dem zweiten Film spielt, übernehmen die Spieler die Kontrolle über eine Gruppe von Überlebenden des Jüngsten Gerichts im Einzel- oder Koop-Modus, die sich in dieser postapokalyptischen Welt einer Vielzahl von tödlichen Gefahren stellen müssen. Skynets Maschinen werden unerbittlich jagen, während andere Menschen auf die gleichen Ressourcen wie sie scharf sind. Marco Ponte, CEO & Creative Director, hat eine Reihe von Details über das bisher ehrgeizigste Projekt des Studios verraten.

Die PC-Version von "Terminator: Survivors" startet am 24. Oktober in den Early Access. Der Survival-Titel ist zudem für PS5 und Xbox Series X in Entwicklung.