Terminator: Survivors verspätet sich

Eigentlich sollte "Terminator: Survivors" noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Nacon jetzt bekanntgeben musste.

So erklärt Marco Ponte, Studiochef von Nacon, dass sich der Release von "Terminator: Survivors" auf 2026 verschiebt. Das Studio hat demnach das Konzept des Titels überarbeitet, um die Fans der Lizenz hinsichtlich Design, Kampf, Story und Atmosphäre zufriedenzustellen. Gestärkt durch diese Überlegungen wurde ein neuer Kurs eingeschlagen und etwa entschieden den kooperativen Multiplayer-Modus zurückzustellen.

Aber es gibt auch noch gute Nachrichten zu "Terminator: Survivors". Für das nächste Jahr sind nämlich Closed-Beta Tests für das Spiel geplant. Nähere Informationen dazu werden zu gegebener Zeit folgen.

"Terminator: Survivors" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.