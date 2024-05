Terminator: Survivors - Vorsicht vor dem T-800 Jäger

Wer die ersten beiden "Terminator"-Filme gesehen hat, wird wissen, welche Gefahr von den Maschinen des Modells 'T-800' ausgeht. Passend zu den Filmen wird uns auch im Spiel "Terminator: Survivors" ein 'T-800' das Leben schwer machen und uns permanent jagen, wie wir aus der FAQ des Spiels erfahren.

Dieses Gameplay-Feature gibt es auch in anderen Spielen und vor allem die "Resident Evil"-Reihe hat sich in diesem Bereich einen Namen gemacht. Ob 'Mr. X' aus "Resident Evil 2", 'Jack Baker' aus "Resident Evil 7" oder 'Nemesis' aus "Resident Evil 3", diese Antagonisten halten uns permanent auf Trab. Die Entscheidung dieses Gameplay-Element in "Terminator: Survivors" einzuführen geschah in Hinblick auf die Konsistenz mit der in den Filmen vorgegebenen Lore, sowie um das Gefühl der ersten beiden "Terminator"-Filme aufkommen zu lassen.