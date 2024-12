Terraria: Nächstes Update verspätet sich

Entwickler Re-Logic gibt bekannt, dass wir etwas länger als ursprünglich angedacht auf Update 1.4.5 für "Terraria" warten müssen. Dies hat jedoch auch einen guten Grund.

So erklärt Ted "Loki" Murphy, dass es generell höchst schwierig sei, gegen Jahresende einen Patch oder ein Spiel zu veröffentlichen. Die Gründe dafür lägen etwa in den Deadlines für Reviews oder auch der Tatsache, dass einige Teammitglieder zwischen den Jahren Urlaub geplant hätten. Jedenfalls wolle er keinen einzigen Mitarbeiter deswegen unnötig stressen oder gar Überstunden machen lassen. Folglich bestehe keine Chance, dass Update 1.4.5 für "Terraria" noch in diesem Jahr erscheint.

In "Terraria" schnappen wir uns unsere Ausrüstung und bauen Waffen zur Bekämpfung verschiedenster Monster. Wir schaufeln tief, um auch die letzten Bodenschätze zu beanspruchen und Ausrüstungsgegenstände, Geld und andere nützliche Dinge zu finden. Wir kreieren mit den von uns gesammelten Ressourcen unsere eigene Welt. Wir errichten Häuser, Burgen oder ganze Schlösser und schon bald beherbergen wir Besucher, die uns nützliche Güter verkaufen.

"Terraria" ist mittlerweile für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Switch, 3DS, Vita, iOS, Android und den PC erhältlich.