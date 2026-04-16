TerraTech Legion hat einen Termin

Publisher Mythwright und Entwickler Payload Studios haben einen Releasetermin für "TerraTech Legion" verkündet. Demnach ist es noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "TerraTech Legion" ab 30. April erhältlich. Als Plattformen werden die Xbox Series X und der PC angegeben. Weitere Umsetzungen des Roguelike-Action-Titels, etwa für PS5 oder Switch 2, sind offenbar nicht geplant, aber wie wir ja wissen, kann sich das auch sehr schnell ändern.

Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt auf "TerraTech Legion" ein. Darin bekommen wir fast eineinhalb Minuten lang hauptsächlich flotte Gameplaysequenzen gezeigt.

"TerraTech Legion" war im Juni 2025 angekündigt worden.