TerraTech Worlds: Demo angekündigt

Payload Studios hat heute die erste spielbare Demo für "TerraTech Worlds" angekündigt, sein Koop-PvE-Überlebensspiel und Nachfolger des erfolgreichen "TerraTech". Die Demo wird beim kommenden Steam Next Fest ab heute, 5. Februar zusammen mit einer Early-Access-Roadmap für das Spiel verfügbar sein.

"TerraTech Worlds" ist der lang erwartete Nachfolger der millionenfach verkauften Fahrzeug-Sandbox "TerraTech" von Payload Studio. Das Spiel wurde von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und für gross angelegte Simulationen optimiert. Es wurde für den kooperativen PVE-Mehrspielermodus entwickelt, der bis zu sechs Spieler unterstützt. "TerraTech Worlds" übertrifft alle Einschränkungen des Originalspiels mit einem 300 km² grossen Planeten, vollständig verformbarem Gelände, Wasserphysik, Fabrikautomatisierungs-Gameplay und erheblich erweiterten Anpassungsmöglichkeiten.

"TerraTech ist seit mehr als einem Jahrzehnt eine Herzensangelegenheit, und als Payload in dieser Zeit wuchs und lernte, wurde uns klar, dass das Spiel in den Entscheidungen fest steckte, die in seinen Anfängen getroffen wurden. Wir wussten, dass es ein weitreichenderes, uneingeschränkteres Erlebnis gibt, das darauf wartet, entfesselt zu werden, und jetzt, wo wir den Umfang und die Erfahrung haben, um diesem gerecht zu werden, sind wir gespannt darauf, TerraTech Worlds endlich ans Licht zu bringen – beginnend mit dem Steam Next Fest."