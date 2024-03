TerraTech Worlds startet Ende März in den Early Access

Payload Studios hat heute bekannt gegeben, dass "TerraTech Worlds", seine Koop-PvE-Survival-Sandbox, am 22. März auf Steam erscheinen wird. Nach einem äusserst erfolgreichen Next Fest wird der Nachfolger des millionenfach verkauften "TerraTech" Worlds nun in den Early Access gehen und eine lange Roadmap haben.

Mit 100'000 Demo-Downloads und mehr als 70.000 Spielern während des Next Fest im Februar wurde "TerraTech Worlds" zu einem der meistgewünschten Titel der Veranstaltung. Der Sandbox-Survival-Builder, der von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt und für gross angelegte Simulationen optimiert wurde, ist ein Multiplayer-Erlebnis, das bis zu 6 Spieler unterstützt.

"Wir freuen uns sehr, TerraTech Worlds endlich in die Hände der Early-Access-Spielern zu geben. Die Einbindung der Community ist für unseren Entwicklungsprozess von entscheidender Bedeutung, und hier fängt der Spass erst richtig an. "Wir planen bereits die nächsten Meilensteine und ein grosser Teil davon wird sein, auf das Feedback der Community zu reagieren und zu steuern - wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die Spieler in dieser ersten Version erschaffen und tun werden."

Russell Clarke, Studiogründer