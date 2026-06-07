Terrinoth: Heroes of Descent im Launch-Trailer

Nach mehreren Monaten voller Demos, Spieler-Feedback gaben Artefacts Studio und New Tales heute den offiziellen Start von "Terrinoth: Heroes of Descent" bekannt.

Das Spiel versetzt euch in die unruhigen Länder von Terrinoth, ein Jahr vor den Ereignissen von "Descent: Legends of the Dark". Während die Demo es euch bislang nur ermöglichte, die Krypten von Aerendor im Einzelspielermodus zu erkunden, bietet "Terrinoth: Heroes of Descent" nun Zugang zum vollständigen Abenteuer mit einer umfassenden Story-Kampagne, die sich über vier Kapitel erstreckt und sowohl für einstündige Spielsitzungen als auch für lange Abende im Koop-Modus konzipiert ist.

Im Laufe des Spiels könnt ihr 20 Dungeons mit abwechslungsreichen Umgebungen erkunden, unterbrochen von dynamischen Dialogen, die sich je nach Zusammensetzung der Gruppe und den ausgewählten Helden entwickeln. Das Abenteuer bietet ausserdem eine vollständige englische Sprachausgabe, die unter anderem von Samantha Béart zum Leben erweckt wird, die sich der Besetzung anschliesst, um die Helden und Kultfiguren von Terrinoth zum Leben zu erwecken.

"Dass das Descent-Universum in einem vollwertigen Videospiel zum Leben erweckt wird, war ein lang gehegter Wunsch der Fans. Artefacts Studio ist es gelungen, dem ursprünglichen Geist treu zu bleiben und gleichzeitig eine atemberaubende filmische Präsentation zu liefern."

"Terrinoth: Heroes of Descent" ist ab heute für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.