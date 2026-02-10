Terrinoth: Heroes of Descent angekündigt

New Tales und Artefacts Studio haben heute "Terrinoth: Heroes of Descent" vorgestellt, ein High-Fantasy-Taktik-Rollenspiel, das das legendäre Descent-Tabletop-Universum von Fantasy Flight Games zum ersten Mal als Videospiel auf den Markt bringt.

"Terrinoth: Heroes of Descent" spielt ein Jahr vor den Ereignissen von "Descent: Legends of the Dark" in den unruhigen Ländern von Terrinoth und lädt Spieler zu einem neuen Kapitel der Saga ein, in dem zerbrochene Reiche und die sich ausbreitende Dunkelheit eine neue Generation von Helden brauchen. Die Spieler stellen eine Gruppe von Abenteurern zusammen und reisen durch gefährliche Orte in ganz Terrinoth, um eine komplett neue Geschichte zu entdecken, die die Welt der Brettspielserie erweitert.

"Als Fans von Descent war es für uns eine grosse Verantwortung und gleichzeitig eine unglaubliche Freude, in Terrinoth einzutauchen. Mit Terrinoth:Heroes of Descent wollten wir das Gefühl eines spannenden Tabletop-Dungeon-Crawls einfangen und es in ein taktisches Rollenspiel umsetzen, das auf PC und Konsolen reibungslos läuft und über einen kooperativen Mehrspielermodus verfügt, um die Atmosphäre des Brettspiels genau wiederzugeben. Es ist leicht zu erlernen, aber es gibt immer eine weitere Strategie, eine weitere Synergie oder einen weiteren Build zu entdecken."

Bruno Chabanel, CEO von Artefacts Studio

Ein neues Kapitel für die Descent-Community

"Terrinoth: Heroes of Descent" ist sowohl für langjährige Tabletop-Fans als auch für Spieler gedacht, die Terrinoth zum ersten Mal entdecken. Bekannte Fraktionen, Bedrohungen und Themen kommen in neuer Form zurück, während die Geschichte, die Charaktere und die Missionen so gestaltet sind, dass man keine Vorkenntnisse braucht, um der Handlung folgen zu können.

"Die Fans haben sich schon seit Jahren gewünscht, dass die Welt des Descent-Brettspiels Terrinoth in einem Videospiel zum Leben erweckt wird. Terrinoth: Heroes of Descent bleibt dem Geist des Brettspiels treu und macht Terrinoth gleichzeitig einem grösseren Publikum von taktischen RPG-Spielern zugänglich. Das ist ein wichtiger neuer Schritt für das Franchise."

Brian Mulcahy, Leiter der Franchise-Entwicklung bei asmodee

"Terrinoth: Heroes of Descent" erscheint im Frühjahr 2026 für PC, Mac, PlayStation®5 und Xbox Series X|S.