Terror At Oakheart verfügbar

Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Tainted Pact verweisen darauf, dass "Terror At Oakheart" für den PC verfügbar ist. Ein düsterer Launchtrailer begleitet die freudige Nachricht.

Hier wird uns noch einmal 50 Sekunden lang gezeigt, was "Terror At Oakheart" inhaltlich ausmacht. Bisher ist unklar, ob weitere Portierungen des Horror-Adventures angedacht sind.

Über Terror At Oakheart:

Die kleine Gemeinde Oakheart wird von Teddy, einem maskierten Serienmörder, in einen Strudel der Angst gerissen. Doch das ist erst der Anfang. Tauche ein in die Abgründe von "Terror At Oakheart" und enthülle die grausame Wahrheit, die hinter der Maske des Grauens lauert. Im mit feinster Pixel-Optik versehenen Side-Scroller "Terror At Oakheart" erwartet dich ein atemberaubendes Spielerlebnis, das dich in die Atmosphäre eines Horrorfilms der 80er und 90er Jahre katapultiert. Du wirst in die Haut diverser Charaktere schlüpfen, von denen jeder auf grausame Weise durch die Hände von Teddy, dem durchgeknallten Serienmörder, zu einem schrecklichen Ende geführt wird.

"Terror At Oakheart" war im August 2023 angekündigt worden.