The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für Xbox, PS5 und PC

Das von Bethesda Game Studios in Zusammenarbeit mit dem Team von Virtuous produzierte "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" holt das Spiel des Jahres 2006 mit verbessertem Gameplay und brandneuer Grafik in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde in die Gegenwart. Cyrodiil wartet darauf, von euch neu entdeckt zu werden. Auf euch wartet eine umfangreiche Welt, in der handgefertigte Details bis hin zu Stufenaufstiegssystemen, Charaktererstellung, Kampfanimationen, Spielmenüs und vieles mehr akribisch angepasst wurden.

Ihr müsst die Mächte aus dem Reich des Vergessens erneut daran hindern, das Land zu erobern und erlebt alles, was der Vorgänger "The Elder Scrolls V: Skyrim" zu bieten hatte – und vieles mehr. In "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" taucht ihr in ein Universum voller Geschichten ein, trefft auf unvergessliche Charaktere, tretet berühmten Gilden bei, siegt in der legendären Arena und werdet zum Champion von Cyrodiil.

Mit den ebenfalls in "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" enthaltenen Erweiterungen "The Shivering Isles" und "Knights of the Nine" könnt ihr die komplette Story erleben.

Nach einer eher überraschenden Enthüllung ist "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" ab sofort für Xbox Series XS, PlayStation 5 und PC erhältlich.