The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered im August auch für Switch 2

Publisher Bethesda Softworks und Entwickler Bethesda Game Studios haben einen Erscheinungstermin für die Switch-2-Portierung von "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" verkündet. Demnach ist es im August soweit.

Konkret wird "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" ab 11. August auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Schon jetzt gibt einen neuen Release Date Trailer zur Switch-2-Fassung von "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" zu sehen. Dieser stimmt uns mit einem speziellen augenzwinkernden Humor über zwei Minuten lang auf das Open-World-Rollenspiel ein.

"The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" war im Februar im Rahmen einer Direct-Episode für Nintendos Hybridkonsole in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" ist seit 22. April 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.