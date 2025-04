Technik-Analyse zu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich mittlerweile detailliert mit der technischen Seite von "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" befasst. Ergebnis sind drei umfangreiche Videos, welche diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollten.

Hier wird die Technik von "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" ausführlich thematisiert, hauptsächlich auf Xbox Series X und PC. Dabei zeigen sich leider noch einige Probleme, die mitunter bereits angepackt wurden und in Zukunft sicher auch behoben werden. So ist etwa die gesamte Performance teilweise hinter ihren Möglichkeiten.

"The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" bringt das Spiel des Jahres 2006 mit brandneuer Grafik und verbessertem Gameplay auf den aktuellsten Stand. Wir erkunden in einem der grossartigsten Rollenspiele aller Zeiten der Bethesda Game Studios die Landschaft von Cyrodiil wie nie zuvor und hindern die Mächte aus dem Reich des Vergessens daran, das Land zu erobern.

"The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" ist seit 22. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.