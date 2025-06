The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bekommt zwei Patches

Bethesda schraubt weiter an seinem "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered". Jetzt wurden gleich zwei Patches für das Open-World-Rollenspiel in Aussicht gestellt.

Der erste Patch für "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" wird sich demnach etwa um die Quests und grundlegende Bugs kümmern. Er ist ab 11. Juni verfügbar und die kompletten englischen Patchnotes können wir bereits an dieser Stelle nachlesen. Der zweite Patch ist dagegen noch unterminiert, wird aber die Performance verbessern

"The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" bringt das Spiel des Jahres 2006 mit brandneuer Grafik und verbessertem Gameplay auf den aktuellsten Stand. Wir erkunden in einem der grossartigsten Rollenspiele aller Zeiten der Bethesda Game Studios die Landschaft von Cyrodiil wie nie zuvor und hindern die Mächte aus dem Reich des Vergessens daran, das Land zu erobern.

"The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" ist seit 22. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.