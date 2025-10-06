The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Physische Version benötigt wohl Downloads

Aktuell mehren sich die Hinweise, wonach die verpackte Version von "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" offenbar Downloads benötigt. Wir haben alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammengestellt.

Demnach wurde das Verpackungsdesign von "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" inzwischen wohl aktualisiert. Neu ist dabei der Hinweis auf eine nötige Internetverbindung.

Unklar ist, ob es sich hierbei um benötigte Teile des Hauptspiels oder eventuell nur um optionale Zusatzinhalte handelt. Die Xbox Series X-Version spricht etwa von einem erforderlichen Inhaltsdownload, gibt aber keine genaueren Angaben. Bei der PS5 ist die Rede von einem separaten Download der Zusatzinhalte. So richtig schlau sind wir diesbezüglich wohl erst nach dem Release am 13. Oktober.

Digital ist "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" schon seit dem 22. April für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.