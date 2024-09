Nacon und KT Racing haben einen Auszeichnungstrailer zu "Test Drive Unlimited: Solar Crown" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich 50 Sekunde lang gezeigt, was "Test Drive Unlimited: Solar Crown" zu bieten hat. Dabei setzt man, wie bei diesem Format üblich, auf eine packende Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse.

In "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nehmen wir in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von einer einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Fassung ist bisher unterminiert.