Entwicklertagebuch zu Test Drive Unlimited: Solar Crown

Nacon und KT Racing spendieren "Test Drive Unlimited: Solar Crown" ein neues Entwicklertagebuch. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Nach der ersten Resonanz der Community zum Start von "Test Drive Unlimited: Solar Crown" arbeitet Kylotonn daran, das Spielerlebnis zu verbessern und die von den Fans angesprochenen technischen Probleme zu lösen. Details zu den Plänen sind im besagten Entwicklertagebuch zu sehen. In dem Video blicken Alain Jarniou, Creative Director, und Guillaume Guinet, Game Director, auf den Start des Spiels zurück und beantworten Fragen aus der Community: serverbezogene technische Probleme, Optimierung auf PC und Konsolen, KI-Balancing, Cross-Play, Offline-Modus, verbesserte Grafik auf Konsolen und vieles mehr.

In "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nehmen wir in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von einer einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Fassung ist bisher unterminiert.