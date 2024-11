Items als Geschenk in Test Drive Unlimited: Solar Crown

Zu "Test Drive Unlimited: Solar Crown" gibt es gleich mehrere Neuigkeiten. So werden jetzt etwa Items als Kompensation für Technik- und Serverprobleme an die Community verschenkt.

Konkret werden in "Test Drive Unlimited: Solar Crown" der Porsche 911 Carrera Coupé von 1986 und ein Paket mit fünf Stickern zum Start der zweiten Saison im Dezember automatisch dem Inventar von betroffenen Spielern hinzugefügt.

Basierend auf dem Feedback der Community haben Nacon und KT Racing beschlossen, ihnen zwei exklusive Gegenstände zu schenken. Der Porsche 911 Carrera Coupé von 1986 als „Adventurer“-Edition, komplett ausgestattet für die Offroad-Strecken auf Hongkong Island sowie ein Paket aus fünf Stickern zur individuellen Gestaltung der eigenen Autos im Spiel werden allen Motorsportfans angeboten, die "Test Drive Unlimited: Solar Crown" vor dem Release des ersten grossen Patches am 30. September gespielt haben.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" wird heute zusätzlich um neun Uhr seinen zweiten grossen Patch erhalten, der sich hauptsächlich auf grafische Verbesserungen für PS5 konzentriert. Besagterer Patch optimiert auch die Spielleistung auf Xbox Series X|S und PC. Ausserdem enthält er Netzwerk-Upgrades, verbesserte Kompatibilität mit Peripheriegeräten und viele Fehlerbehebungen.

In "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nehmen wir in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von einer einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Fassung ist bisher unterminiert.