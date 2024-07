Test Drive Unlimited Solar Crown - Neues Video

NACON und KT Racing veröffentlichten heute einen neuen Trailer zu "Test Drive Unlimited Solar Crown", der mehrere Automodelle der prestigeträchtigen italienischen Marke Ferrari zeigt, die alle im Spiel verfügbar sind.

Die Autos von Ferrari werden von Sammlern sowohl wegen der Freude am Fahren als auch wegen der Eleganz des Designs geschätzt. In "Test Drive Unlimited Solar Crown" habt ihr eure eigene Garage, in der ihr die hart verdienten Errungenschaften aus euren Abenteuern auf Hongkong Island sammeln könnt.

Seit der Gründung im Jahre 1974 hat sich die berühmte italienische Marke Ferrari dank ihrer ikonischen Autos einen Platz im Luxus- und Hochleistungsautomobilsektor als Symbol für Leistung, Prestige und Eleganz erobert. "Test Drive Unlimited Solar Crown" präsentiert zehn verfügbare Modelle dieser aussergewöhnlichen Flitzer, darunter:

Der legendäre 250 GTO (1962), eine Mischung aus Leistung und Design, die die gesamte Ferrari-Philosophie in einem einzigen Auto vereint

Der 308 GTS (1977), ein Cabriolet, das einen besonderen Platz im Herzen vieler Fans der Marke einnimmt

Der F40 (1987), der ikonischste Ferrari-Supersportwagen aller Zeiten, der das 40-jährige Jubiläum der Marke feiert

Der Enzo Ferrari (2002), ein echter Ausdruck moderner Formel-1-Technologie und -Know-How aus den frühen 2000er Jahren

Der 812 Superfast (2017), einer der höchsten Ausdrücke von Ferraris traditionellstem Fahrzeuglayout – dem V12-Frontmotor-Berlinetta mit natürlicher Ansaugung

Um eines dieser Fahrzeuge im Spiel zu erwerben, könnt ihr ein Ferrari-Autohaus besuchen und dank der "Test Drive"-Funktion eine Probefahrt machen, bevor ihr den Kauf abschliesst.