Post-Launch-Inhalte für Test Drive Unlimited: Solar Crown

Nacon und KT Racing haben enthüllt, wie es mit "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nach dessen Release weitergeht. Ein ausführliches Video bot gleichzeitig bewegte Bilder dazu.

Demnach wird es im ersten Jahr nach dem Release von "Test Drive Unlimited: Solar Crown" insgesamt vier Seasons geben. Die erste davon ist bereits ab dem 12. September. also simultan zum Launch, verfügbar. In den Seasons 1 und 2 wird allen der Solar Pass angeboten. Örtlich werden wir etwa nach Ibiza-Stadt oder in das Casino entführt. Generell starten die Seasons im Abstand von drei Monaten. Updates, die das Spielerlebnis weiter verbessern, sind ebenfalls angedacht.

In "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nehmen wir in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von einer einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Fassung ist bisher unterminiert.