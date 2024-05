Wie zu erwarten war, haben Nacon und KT Racing einen konkreten Releasetermin für "Test Drive Unlimited: Solar Crown" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret erscheint "Test Drive Unlimited: Solar Crown" am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

In "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nehmen wir in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von einer einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" war im Juli 2020 angekündigt worden.