Erste Saison in Test Drive Unlimited: Solar Crown gestartet

Nacon und KT Racing weisen darauf hin, dass die erste Saison in "Test Drive Unlimited: Solar Crown" begonnen hat. Ausserdem ist das erste grosse Update verfügbar.

Mit dem Start dieser ersten Saison in "Test Drive Unlimited: Solar Crown" können die wettbewerbsfähigsten Rennfans nun auch an einer Reihe von Rennen und Herausforderungen teilnehmen, um Ränge aufzusteigen, Solar-Punkte zu sammeln, die Spitze der Bestenlisten zu erreichen und schliesslich der oder die nächste Solar-König oder -Königin zu werden. Die bestplatzierten Spieler, die am Ende der Saison den Solar Court erreichen, gewinnen mit dem Pininfarina Battista ein ganz besonderes Auto. Diese erste Saison umfasst zudem einen 25stufigen Solar Pass, der allen Spielenden zur Verfügung steht und exklusive Belohnungen (Auto-Cosmetics, Skins, Emotes und mehr) bietet sowie einen Audi RS e-tron GT für alle, die am Ende das letzte Level des Solar Pass erreichen.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" hat ausserdem sein erstes grosses Update erhalten, welches die Spielerfahrung auf PC und Konsolen erheblich verbessern sollte. Darüber hinaus stärkt dieses Update die allgemeine Serverstabilität, optimiert die Leistung und behebt diverse technische Probleme und Bugs. Das Studio arbeitet weiterhin an zukünftigen Updates, die darauf abzielen, die Wünsche der Community umzusetzen und die Spielerfahrung zu verbessern.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" ist seit 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die ebenfalls angekündigte Switch-Umsetzung ist bisher unterminiert.