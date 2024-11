Nacon und KT Racing haben jetzt einen Start-Termin für die zweite Season von "Test Drive Unlimited: Solar Crown" verkündet. Dabei wurde ein konkretes Datum im Dezember genannt und was sie neuen Inhalte sind, wurde ebenfalls verraten.

Aber der Reihe nach: Die zweite Season von "Test Drive Unlimited: Solar Crown" beginnt am 11. Dezember. Wir werden darin die Stadt Ibiza und ihre Umgebung erkunden können, welche im Massstab 1:1 nachgebaut wurde. Die zweite Season von "Test Drive Unlimited: Solar Crown" wird das Spiel neben der Insel Hongkong um einen weiteren Schauplatz erweitern. Es können frische Orte entdeckt werden, sowie neue Fahrzeuge, Autohäuser und mehr.

Nachdem wir auf der Insel Hongkong Ostasien entdecken konnten, bringt Season 2 von "Test Drive Unlimited: Solar Crown" uns ans Mittelmeer, um die Stadt Ibiza zu erkunden. Diese Season bietet zudem eine exklusive Clanprogression auf der neuen Karte mit 20 weiteren Levels, einen kostenlosen Solarpass mit neuen Belohnungen und exklusiven Autos, darunter fünf Modelle, die für diesen Anlass komplett neu gestaltet wurden.

Spieler, welche die Belohnungen der ersten Season erhalten möchten, haben noch bis zum 10. Dezember Zeit, sie zu sammeln: Ab diesem Datum werden sie nämlich durch die Belohnungen der Season 2 ersetzt. Um den Zugang zu Ibiza freizuschalten, müssen wir übrigens mindestens die Rufstufe 12 und die Clanstufe 10 erreichen.

In "Test Drive Unlimited: Solar Crown" nehmen wir in einer Nachbildung von Hongkong Island im Massstab 1:1 am Solar Crown-Wettbewerb teil, organisiert von einer einflussreichen Organisation namens Radiant. Am Steuer von Rennwagen renommierter Marken wie Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, Apollo und vielen anderen können die vielfältigen Areale der Insel erkundet und an den beliebten Rennen auf Hongkong Island teilgenommen werden. Neben der Wahl des eigenen Clans, Sharp oder Street kann die Kleidung des Charakters angepasst werden, um sich von der Masse abzuheben und die Clanzugehörigkeit auszudrücken.

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" erschien am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Fassung ist bisher unterminiert.