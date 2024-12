Tetris Forever bekommt Update

"Tetris Forever" begeistert seit dem Release am 13. November Gamer auf unterschiedlichen Plattformen. Darin lernen wir verschiedene Versionen des beliebten Puzzle-Spiels kennen und können die Evolution von "Tetris" im Verlauf der Geschichte erleben. "Tetris Forever" lässt sich daher auch als eine Dokumentation sehen. In einem Update gibt es nun neben Bug-Fixes und mehr noch ein weiteres Kapitel der Geschichte als neuer Modus hinzu.

Bei dem neuen Modus handelt es sich um "Welltris", an dem auch Alexey Pajitnov arbeitete, der als Miterfinder von "Tetris" gilt. Wie der Name bereit verrät – "Well" ist englisch für "Brunnen" – handelt es sich bei dem Nachfolger von "Tetris" quasi um Tetris... in einem Brunnen …mit ungewohnter Ansicht von oben nach unten.

"Tetris Forever" ist auf den Plattformen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar.