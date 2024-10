Neues Video zu Tetris Forever

Digital Eclipse stimmt uns mit einem neuen Video auf das bald erscheinende "Tetris Forever" ein. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über zwei Minuten lang ein Modus vorgestellt, den bis zu vier Spieler in "Tetris Forever" nutzen können. Er heisst "Tetris Time Warp" verspricht in erster Linie kurzweilige Unterhaltung.

Spieler von "Tetris Time Warp" beginnen zunächst in der modernen Ära von "Tetris". Aber es gibt einen Clou: Wenn wir nämlich auf ein sogenanntes Time Warp-Tetrimino treffen, werden wir in eine frühere Ära der 40-jährigen Geschichte des Spiels zurückversetzt. Wir müssen etwa in das Gameplay von 1984 wechseln, das vom ursprünglichen Tetris auf dem sowjetischen „Electronika 60“-Computer abgeleitet ist, in das Gameplay von 1989 aus der Schwarz-Weiss-Handheld-Ära und in das Gameplay von 1993 aus der Bombliss-Serie. Im Mehrspielermodus können wir mit bis zu vier Freunden spielen und in Echtzeit zwischen verschiedenen Tetris-Epochen hin- und herwechseln.

"Tetris Forever" vereint klassische Titel aus der langen, erfolgreichen Geschichte der Puzzle-Reihe, darunter die ursprüngliche Famicom-Version von Tetris aus dem Jahr 1988 sowie "Tetris 2 + Bombliss", "Tetris Battle Gaiden" und mehr. Zudem wartet ein brandneues Tetris-Erlebnis auf die Spieler: In "Tetris Time Warp" können sie zwischen den unterschiedlichen Spielstilen der gesamten Reihe hin- und herspringen. Darüber hinaus enthält die Sammlung neue Dokumentarvideos, digitale Artefakte und eine interaktive Zeitleiste.

"Tetris Forever" erscheint am 12. November für PS4 PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.