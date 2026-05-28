Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye kommt auch für Switch

Arika hat eine Switch-Portierung von "Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye" angekündigt. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye" bereits ab 4. Juni auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Ein detaillierter Gameplay-Trailer stimmt und schon jetzt über fünf Minuten lang auf die Portierung ein.

In der Switch-Fassung von "Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye" wurden die Schwierigkeitsgrade der Modi MASTER und SHIRANUI verändert, womit sich auch einige Titelbezeichnungen ändern. Zusätzlich entfernt man den anwählbaren CPU-Level 0 im SHIRANUI-Modus entsprechend geltender Richtlinien zur KI-Lernpolitik.

"Tetris the Grand Master 4: Absolute Eye" ist bereits seit 4. April 2025 für den PC erhältlich.