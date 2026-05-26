TEVI: Erweiterung im Anrollen

Publisher und Entwickler CreSpirit sowie Entwickler GemaYue haben eine Erweiterung für "TEVI" in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin für diese gibt es auch bereits.

Besagte Erweiterung für "TEVI" hört auf den Namen "Fauna Arcana" und wird ab 25. Juni für den PC erhältlich sein. Ob und wann die Konsolenfassungen folgen werden, ist derzeit noch unklar.

In der "Fauna Arcana“-Erweiterung für "TEVI" begibt sich Tevi auf eine geheimnisvolle Insel, um nach einem vermissten Gefährten zu suchen. Auf der Reise treffen wir auf Verbündete, um uns den Gefahren zu stellen, welche auf der Insel lauern, und nach und nach die Geheimnisse eines uralten heiligen Landes zu lüften.

Den Launchtrailer zum "Fauna Arcana“-DLC für "TEVI" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser bietet eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen.

"TEVI" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.