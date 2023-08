Texas Chain Saw Massacre - Erste Reviews von Presse und Gamern

Mit "Texas Chain Saw Massacre" kam in der letzten Woche ein an den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1974 angelehnter asymmetrischer Multiplayer-Titel auf den Markt. Während die PC-Fassung aktuell eine 72 und einen User Score von 6,7 erreicht, kommt die Xbox Series X/S-Version auf einen Metascore von 81 sowie einen User-Score von 6,5. Hier gelangt ihr zu dem Eintrag des Games von unserem Kooperationspartner WOG.

Über Texas Chain Saw Massacre

"Übernimm in The Texas Chain Saw Massacre, einem asymmetrischen Third-Person-Horrorspiel, das auf dem revolutionären und ikonischen Horrorfilm von 1974 basiert, die Rolle eines Mitglieds der berüchtigten Schlächterfamilie oder eines ihrer Opfer.

Um als Opfer nicht in die Fänge der Familie zu geraten, musst du klug und heimlich agieren und die nötigen Werkzeuge finden, mit denen du entkommen kannst. Als Mitglied der Familie musst du deine Gäste suchen, verfolgen und sie daran hindern, zu fliehen. In The Texas Chain Saw Massacre können Spieler endlich herausfinden, ob sie das Zeug zum Überleben haben.

Erlebe in The Texas Chain Saw Massacre den Wahnsinn und das Makabre."