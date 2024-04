Nächster Patch für The Texas Chainsaw Massacre

Gun Interactive hat den nächsten Patch für "The Texas Chainsaw Massacre" in Aussicht gestellt. Auf dessen Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Wie Gun Interactive nämlich bei Reddit informiert, wird der nächste Patch für "The Texas Chainsaw Massacre" bereits morgen verfügbar sein. Dann dürften wir auch die genauen Patchnotes kennen. Er soll unter anderem den Skill Tree von Virginia optimieren. Weitere Änderungen sind aktuell noch im Testprozess.

In "Texas Chainsaw Massacre" übernehmen wir die Rolle eines Mitglieds der berüchtigten Schlächterfamilie oder eines ihrer Opfer. Um als Opfer nicht in die Fänge der Familie zu geraten, müssen wir klug und heimlich agieren und die nötigen Werkzeuge finden, mit denen wir entkommen können. Als Mitglied der Familie müssen wir unsere Gäste suchen, verfolgen und sie daran hindern, zu fliehen. In "Texas Chainsaw Massacre" können Spieler endlich herausfinden, ob sie das Zeug zum Überleben haben oder nicht.

"Texas Chainsaw Massacre" ist seit 18. August 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.